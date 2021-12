Emmanuel Macron annonce qu'il ne rendra pas obligatoire la vaccination des enfants

Le président français Emmanuel Macron, interviewé sur TF1, a annoncé que la vaccination des enfants ne sera pas obligatoire. "Les autorités sanitaires ont expliqué que c’était bon pour les protéger. On voit un virus qui tourne beaucoup chez les enfants et donc je pense que c’est souhaitable. Après, c’est le choix des parents, il n’y a pas d’obligation. Nous n’avons pas vocation à terme à le faire. Nous n’avons aujourd’hui pas émis d’obligation et je pense qu’il faut informer les parents".

Les citoyens français pourront-ils passer les fêtes en famille ? "Très vraisemblablement, entre Noël et le Nouvel An, nous aurons une très forte pression sur notre hôpital. (…) Je pense qu’on a déjà demandé beaucoup. On va continuer à avancer avec, au fond, les trois piliers de notre action : vacciner, vacciner, vacciner."