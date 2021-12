Accueil International Europe Face aux velléités russes, l’Union européenne drague ses voisins de l’Est Un sommet entre l’UE et l’Ukraine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Moldavie se tient mercredi à Bruxelles. Dans un contexte de tensions avec Moscou. ©AP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Le hasard fait parfois bien les choses en (géo)politique. Alors que le bras de fer entre l’Occident et la Russie s’intensifie et se cristallise autour de la crise ukrainienne, le sommet du Partenariat oriental, qui rassemble à Bruxelles mercredi les dirigeants des Vingt-sept et ceux de l’Ukraine, mais aussi de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan,...