"Poutine doit savoir que mon père n’est pas oublié", rappelle la fille de Navalny en dénonçant l'inaction de l'Europe

Navalny reçoit le prix Sakharov, sa fille dénonce les "demi-mesures" de l'Europe face à Poutine: "Vouloir apaiser un dictateur n'est pas une approche pragmatique"

Daria Navalnaya, la fille de l'opposant russe et militant anti-corruption incarcéré par Moscou Alexeï Navalny, a dénoncé mercredi le pragmatisme de l'Europe et de l'Occident vis-à-vis du président russe Vladimir Poutine, y voyant "cynisme, hypocrisie et corruption", au moment de recevoir pour son père le Prix Sakharov 2021 du Parlement européen.