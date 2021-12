Accueil International Europe "Vladimir Poutine se croyait héritier de Pierre le Grand, il s'est transformé en héritier d’Ivan le Terrible" Andreï Gratchev analyse le présent à la lumière des événements de 1991. Sabine Verhest Journaliste



La scène se déroule dans une résidence gouvernementale biélorusse dans le bois de Belovej - dans la région frontalière avec la Pologne qui a vu affluer nombre de migrants ces derniers mois et semaines. On est le 8 décembre 1991 et les dirigeants des trois républiques slaves d'URSS - Russie, Ukraine, Biélorussie - s'y réunissent secrètement. Ils passent...