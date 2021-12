Trois interceptions d'avions russes à l'actif des F-16 belges déployés en Lettonie

Ils ont reçu l'ordre d'effectuer un décollage d'urgence ("Scamble" en jargon aéronautique militaire) pour identifier cet "intrus" qui frôle l'espace aérien de l'Estonie, un des pays membres de l'Otan dépourvus d'avions de combat mais qui fait donc appel aux aviations alliées pour défendre son ciel.

Ce n'était ce jeudi qu'une simulation d'interception, montée pour quelques responsables militaires et une poignée de journalistes. Mais la vie quotidienne des aviateurs belges déployés pour quatre mois en Estonie est réglée par cette obligation de décoller dans un délai maximal de quinze minutes, imposée par le commandement militaire de l'Alliance atlantique.

Quatre F-16 belges, mis en oeuvre par une soixantaine de personnes issues principalement de la base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg), assurent depuis le 1er décembre et jusque fin mars 2022 cette mission de "police de l'air renforcée ("Enhanced Air Policing Mission", EAPM), 24 heures sur 24. Ils opèrent au départ de la base d'Amari, à l'ouest de Tallinn, la capitale d'un pays balte qui partage sa frontière orientale avec la Russie. Une super-puissance désormais considérée comme un "compétiteur" voire un "adversaire" de l'Occident dans plusieurs régions du monde, selon l'expression du "patron" de l'armée belge, l'amiral Michel Hofman, en citant l'Ukraine, la Syrie et la région du Sahel.

Pour la composante Air, cette participation à la police aérienne au-dessus des trois Baltes est la onzième du genre, depuis la toute première - déjà assurée par des F-16 belges -, qui avait débuté en mars 2004 au moment-même où Estonie, Lettonie et Lituanie adhéraient à l'Otan.

Ces pays ne disposant pas d'avions de combat et n'ayant aucun projet d'en acquérir, ils font appel à la solidarité entre alliés. Dix-sept ans plus tard, on en est au "Block 58" d'une mission qui compte deux volets: celui dit BAP ("Baltic Air Policing") opérant au départ de Siauliai (Lituanie) et celui, renforcé (l'EAPM) depuis Amari, a expliqué jeudi le numéro deux du détachement belge, une lieutenante.

Les chasseurs alliés effectuent de fréquents décollages d'alerte pour identifier des avions militaires reliant le territoire de la Russie à l'enclave russe de Kaliningrad, parfois sans déposer de plan de vol et sans brancher leur transpondeur (un dispositif électronique qui permet d'identifier un avion), avec tous les risques qu'une telle attitude comporte pour le trafic aérien civil.

Depuis leur arrivée à Amari, les pilotes belges ont ainsi effectué trois "Alpha Scramble" (interventions réelles). Ils se sont portés à la rencontre le 7 décembre d'un Iliouchine Il-20 de collecte de renseignement électromagnétique volant dans l'espace aérien international au-dessus de la Baltique. Et le 14 décembre, ils ont intercepté un Tupolev Tu-134 ayant des apparences d'avion civil et un Antonov An-12 de transport militaire, a ajouté cet officier.

L'Otan surveille l'espace aérien de l'ensemble de ses Etats-membres et deux centres de commandement aérien (COAC) se partagent la responsabilité du nord et du sud de l'Europe, depuis Uedem, en Allemagne, et Torrejon de Ardoz, en Espagne.

Ce n'est que sur ordre du CAOC nord - actuellement commandé par le général-major belge Harold Van Pee - que le centre de contrôle (CRC) estonien déclenche un "Scramble" des chasseurs déployés à Amari.

En vol, par paire, les F-16 tentent, en fonction des conditions météorologiques, d'identifier visuellement l'appareil à intercepter.

"Quel avion c'est, ce qu'il fait là pour être sûr qu'il ne va pas entrer dans l'espace aérien balte, s'il est armé", a expliqué "Gino" (son vrai nom est tu pour des raisons de sécurité), l'un des pilotes de Kleine-Brogel récemment arrivé sur place. "Mais sans entrer en contact radio direct" avec l'équipage de l'appareil, a-t-il souligné.

Interrogé sur le regain de tension entre la Russie et l'Occident - Moscou a massé des troupes le long de la frontière avec l'Ukraine après avoir annexé la péninsule de Crimée en 2014 et soutient les séparatistes pro-russes de l'est ukrainien -, ce pilote a assuré que la situation politique n'avait guère d'influence sur sa mission. "Pour nous, notre opération et notre gestion restent la même, assurer la souveraineté de l'espace aérien balte. Et cela ne change pas s'il y a plus ou moins de tension. On reste professionnels (même si un pilote russe se montre agressif). On s'entraîne pour cela tous les jours en Belgique", a ajouté "Gino", coutumier des opérations à l'étranger.

Mais en cas de violation de l'espace aérien, "cela peut aller jusqu'à l'engagement des armes sur instruction du sol et du quartier-général, si nécessaire", a-t-il admis.

Pour cette mission, les F-16 sont armés de deux missiles air-air à courte portée AIM-9M Sidewinder à guidage infrarouge et de deux missiles à moyenne portée AIM-120 AMRAAM à guidage radar, tous bons de guerre, ainsi que de leur canon de bord de 20 mm approvisionné avec 510 obus.