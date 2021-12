Aux Pays-Bas, des experts plaident pour un confinement strict: "Nous prendrons les mesures qui s'imposent"

Pourquoi le variant Omicron risque de dévaluer le pass sanitaire européen

L'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Irlande conditionnent désormais l'accès à leur territoire à la présentation de la preuve d'un test PCR négatif, même pour les personnes vaccinées. Au sommet européen, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Belge Alexander De Croo, ont dit leur crainte que ce type de mesures ne démonétise le certificat Covid et plaidé pour la coordination.