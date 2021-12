Dès ce dimanche 19 décembre, toute personne entrant en Grèce devait soit présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test rapide de moins de 24 heures. Cette règle était censée perdurer jusqu'au 10 janvier.

Le gouvernement avait dans un premier temps envisagé une règle plus stricte encore, exigeant pour le test PCR une validité de moins de 48 heures avant l'arrivée.

Mais plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'UE, dont le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, ou les Premiers ministres belge Alexander De Croo et luxembourgeois Xavier Bettel, ont critiqué ce manque de coordination à l'échelle de l'Union, dès lors que la Grèce, mais aussi l'Irlande, le Portugal et l'Italie, imposaient des tests même aux voyageurs UE vaccinés.

La Grèce avait justifié ce resserrement par l'identification sur son territoire de 17 cas confirmés de contamination au nouveau variant Omicron, plus contagieux.