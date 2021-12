Un étudiant français fait Paris-Marseille à vélo pour la bonne cause

Martin Peglion est un jeune Parisien de 19 ans. Pour appeler aux dons pour les Restos du Coeur, il a décidé de se lancer un défi fou : faire Paris-Marseille à vélo en 8 jours. Soit un trajet d'environ 100km par jour. Pourtant l'étudiant à l'Université Paris-Est Créteil "n'aime pas spécialement le vélo". Mais il est convaincu que "quand on veut on peut".

"J'ai toujours voulu faire quelque chose de grand pour venir en aide aux sans-abris", a-t-il raconté à 20minutes.fr . Après avoir participé à des maraudes pendant le confinement, il a finalement décidé d'enfourcher son vélo et de réaliser un défi qui mettrait en avant la cagnotte qu'il a lancée pour l'occasion.

Tous les jours, il raconte ses aventures sur son compte Instagram. "Je reçois beaucoup de soutien", explique-t-il. "Si j'arrive à Marseille, je dirai qu'on l'a fait tous ensemble!"

Son parcours n'est évidemment pas de tout repos. D'autant que son vélo n'est pas dans le meilleur des états. Ses freins sont défaillants et il a une roue voilée. "Tous les magasins de vélo et les cyclistes que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était une grosse connerie de partir avec ce vélo." Mais l'étudiant dit n'avoir pas le droit de se plaindre. Certes, il dort peu et a très froid, mais "ceux qui vivent dehors connaissent ça tous les jours".

Depuis le début de son aventure, sa cagnotte a déjà récolté 1355 euros au profit des Restos du Coeur. Il espère atteindre les 5.000 euros avant son arrivée à Marseille, prévue le 18 décembre prochain. "Cela aidera les plus démunis pour qu'ils puissent passer Noël avec un bon repas et dans une salle chauffée", conclut-il.