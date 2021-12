Positif au Covid-19, Nicolas Dupont-Aignan a "oublié" de s'isoler quand il était cas contact

Nicolas Dupont-Aignan a été testé positif au Covid-19 la semaine dernière. "Il arrive à la fin de sa période d'isolement", a indiqué Pierre-Jean Robinot, le secrétaire général de son mouvement politique, à l'AFP. "Lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'il était positif, nous avons fait le point sur les gens qu'il avait rencontrés et nous les avons prévenus", a-t-il ensuite continué, précisant ne pas avoir été contaminé.

Et si l'homme politique français arrive donc bel et bien à la fin de sa période d'isolement, celui-ci aurait commis un oubli quelque peu gênant. En effet, selon les informations de Libération, Nicolas Dupont-Aignan aurait continué à participer à des réunions alors qu'il se savait cas contact de son épouse, positive au Covid-19. Il s'est par exemple rendu à l'Assemblée nationale avec une délégation de députés italiens le 7 et 8 décembre, comme en témoigne une photo publiée sur son compte Instagram.

Ayant été testé positif au coronavirus par la suite, l'homme politique a pu participer à la diffusion du virus. Le leader de Debout la France est connu pour ses positions tranchées quant au pass sanitaire et aux vaccins.