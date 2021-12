Limitation des contacts pour les fêtes, compétitions sportives à huis clos: l'Allemagne resserre la vis face au variant Omicron

Face à la menace du variant Omicron du Covid-19, l'Allemagne va limiter les contacts, même entre personnes vaccinées, à un maximum de dix invités pour les fêtes du Nouvel An, a annoncé mardi le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Il n'est plus temps de faire la fête et de passer des soirées conviviales en grand nombre", a souligné le dirigeant à l'issue d'une réunion avec les dirigeants des 16 Etats régionaux, assurant que "la cinquième vague menace déjà". Cette limitation vaudra à partir du 28 décembre pour toutes les réunions privées notamment. Pour les non vaccinés, la limite tombe à deux invités maximum.

Le chancelier a aussi annoncé que tous les évènements sportifs en Allemagne se dérouleraient à huis clos au plus tard à de cette même date. La mesure devrait selon toute logique également concerner la reprise de la Bundesliga à partir du 7 janvier. "Afin de ralentir la propagation du virus, les grandes manifestations interrégionales ne peuvent plus être organisées avec du public, cela concerne en particulier les matchs de football", a déclaré le chancelier à l'issue d'une réunion de crise avec les représentants des régions.