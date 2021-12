Accueil International Europe La Commission européenne s’attaque (enfin) au manque d’indépendance de la Cour constitutionnelle polonaise La Commission a lancé une procédure en infraction contre la Pologne. Elle vise le Tribunal constitutionnel polonais qui a contesté la primauté du droit européen. ©AP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Depuis son arrivée au pouvoir en Pologne en 2015, le parti Droit et justice (PiS) s'attelle (avec succès) à inféoder le Tribunal constitutionnel polonais (TK), élément clé du pouvoir judiciaire. La Commission aura fini par agir face à cette dérive… six ans plus tard. "Aujourd'hui, nous lançons une procédure d'infraction contre la Pologne pour violation du droit communautaire...