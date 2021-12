Philippe Lamberts s'en prend à Jean Quatremer après la parution d'un article dans le quotidien Libération

Le 14 décembre dernier à Strasbourg, Philippe Lamberts, le coprésident du groupe politique des Verts, s'est quelque peu emporté contre un journaliste du quotidien Libération. "L'histoire que raconte ce soi-disant journaliste est juste des conneries, c'est un mensonge ou une histoire inventée. C'est du journalisme de merde". Des propos d'une extrême violence qui font référence à un article paru le 1er décembre dans le quotidien français. Ce dernier avançait que les Verts menaient des négociations avec les conservateurs du PPE dans le but d'obtenir des postes politiques et administratifs, à condition que la conservatrice maltaise Roberta Metsola accède à la présidence du Parlement en janvier.

Un article qui a mis dans l'embarras l'homme politique vis à vis de ses députés tenus à l'écart de ces négociations. Et pour cause, Roberta Metsola est réputée pour ses prises de position contre l'avortement, elle s'oppose également à la transparence fiscale et ne souhaite pas s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Aujourd'hui, Jean Quatremer, le journaliste à l'origine de l'article qui a provoqué la colère de Philippe Lamberts a souhaité prendre la parole. Dans un billet d'humeur, il dénonce les propos de l'homme politique, d'une "violence inouïe". "Mon article ne contenant aucune attaque personnelle, la rationalité aurait voulu qu'il se contente de démentir poliment ou de demander un droit de réponse sans avoir besoin d'emprunter un vocabulaire trumpien." Le journaliste poursuit en remettant en cause le fonctionnement "de plus en plus anti-démocratique de la bulle bruxelloise qui ne supporte plus d'être dérangée dans sa gestion des affaires européennes." Finalement, Jean Quatremer s'interroge sur la liberté de la presse, est-elle encore d'actualité dans ce contexte ? "Lamberts a simplement dit tout haut ce que murmure la majorité de l'élite européenne : la presse ment, la presse nous emmerde, la presse ne devrait être là que pour chanter les louanges de l'aventure européenne", conclut-il.

Pour l'instant, Philippe Lamberts n'a pas répondu aux nouveaux propos du journaliste.