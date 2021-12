L'influenceuse Mava Chou, mère de 4 enfants, est décédée à 32 ans

La jeune femme de 32 ans était apparue dans l'émission "On a échangé nos mamans". Elle avait été victime d'une campagne de harcèlement il y a quelques mois.

"Tu es en paix maintenant". C'est sa meilleure amie qui a annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook. Depuis quelques jours, celle qui se prénommait Maeva avait indiqué qu'elle ne se sentait pas en très grande forme.

Originaire de Genève, elle était suivie par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, où elle partageait sa vie de famille. On avait aussi pu l'apercevoir dans l'émission "On a échangé nos mamans". Mava Chou laisse derrière elle quatre petits enfants, Libbie, Léo, Théo et Chloé.

Les circonstances de son décès ne sont pas connues. Selon l'influenceur Jeremstar, "elle a beaucoup souffert des messages permanents de haine sur les réseaux sociaux", alors qu'elle a été victime d'une campagne de harcèlement il y a quelques mois, après la séparation avec le père de ses enfants.