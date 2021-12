Le concert du Nouvel An à Vienne limité à mille spectateurs

Seules les personnes vaccinées et en possession d'un test négatif seront admises dans la salle. La tradition du Concert du Nouvel An remonte au 1er janvier 1941. Ce rendez-vous réputé de la musique classique met principalement à l'honneur des compositeurs autrichiens. L'événement est très prisé et un tirage au sort est organisé chaque année pour l'achat des billets, dont le prix oscille entre 20 et près de 500 euros pour la répétition générale le 30 décembre, et entre 35 et plus de 1.000 euros le premier de l'an. Il est traditionnellement retransmis gratuitement en matinée sur la place de l'Hôtel de Ville et en direct dans plus de 90 pays.