Les pays nordiques font face au variant Omicron : nouveaux records de cas de Covid-19 au Danemark et en Islande

Le Danemark et l'Islande ont annoncé lundi de nouveaux records de cas quotidiens de Covid-19, suggérant que la vague de contaminations liée au nouveau variant Omicron n'a pas encore atteint son pic dans les deux pays nordiques. La Norvège a de son côté annoncé que le nouveau variant du coronavirus était désormais majoritaire dans la capitale, Oslo. Au Danemark, le nombre de cas annoncés en 24h a atteint un nouveau sommet de 16.164 tests positifs, franchissant pour la première fois la barre des 15.000 depuis le début de la pandémie, selon les données officielles des autorités sanitaires. Le taux de positivité des tests a dépassé les 12%, là aussi du jamais vu dans le pays nordique de 5,8 millions d'habitants, qui avait décidé mi-décembre de fermer sa vie culturelle et de raccourcir les horaires d'ouvertures des bars et restaurants.

Le Danemark, un des plus équipés du monde pour séquencer les variants, avait annoncé avant Noël que la mutation Omicron était désormais dominante dans le pays. Les hospitalisations continuent d'augmenter, avec 608 patients Covid hospitalisés, mais restent loin du record atteint en janvier dernier (964), du fait principalement de l'effet protecteur des vaccins, selon les épidémiologistes. Le nombre de décès augmente lentement également (+7 en 24 heures).

En Islande, qui comme le Danemark figurait avant la vague Omicron parmi les pays d'Europe avec le moins de cas de Covid par rapport à sa population, 672 cas ont été annoncés lundi en 24 heures, un record. Lors de la vague de l'automne 2020, le pic n'avait pas excédé la centaine de cas quotidiens, et jusqu'à mi-décembre le cap des 200 cas par jour n'avait jamais été franchi.

L'île de l'Atlantique nord (370.000 habitants) avait durci ses mesures anti-Covid mardi dernier, en restreignant notamment le plafond des rassemblements autorisés à 20, contre 50 jusqu'alors.

La région Europe est celle qui enregistre le plus de cas dans le monde, avec 2.901.073 ces sept derniers jours (55% du total mondial), ainsi que le plus de décès avec 24.287 morts la semaine passée (53% du total), suivie de la zone USA/Canada (10.269, 22%).