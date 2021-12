Restrictions supplémentaires en Grèce après un nouveau record de contaminations

À partir du 3 janvier, le port d'un masque FFP2 sera obligatoire dans les lieux publics, tandis que les bars et restaurants devront fermer à minuit. Les tablées seront limitées à six personnes dans ces établissements et la clientèle devra rester assise. Si les mesures étaient renforcées avant le Nouvel An, le problème se déplacerait vers la sphère privée en raison des vacances scolaires, a ajouté M. Plevris pour justifier ce calendrier.

Les événements sportifs seront limités à 10% de leur capacité d'accueil, avec un plafond de 1.000 spectateurs et spectatrices. Les limites précédemment fixées pour les matches de football et autres événements sportifs similaires n'ont pas toujours été respectées, a déploré le ministre de la Santé, espérant ne pas devoir en arriver à imposer des rencontres en huis-clos.

Dans les entreprises et les administrations publiques, les employés doivent en outre passer à 50% de télétravail à partir du 3 janvier et jusqu'au 16 janvier, date à laquelle le ministère de la Santé réévaluera la situation.

Le personnel de la restauration et la population, dans les supermarchés et les transports en commun, devra en outre désormais se munir de masques FFP2 ou porter deux masques chirurgicaux l'un sur l'autre.