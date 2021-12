Un étudiant tombe d'un train touristique en tentant de prendre une photo

Un étudiant turc, de l'Université d'Ankara plus précisément, est tombé d'un train alors qu'il essayait de prendre une photo du paysage. Afin d'obtenir un meilleur cliché, le jeune homme a ouvert la porte du wagon et a chuté après avoir perdu l'équilibre.

L'incident s'est produit dans le célèbre Eastern Express, un train touristique qui relie le pays d'ouest en est, depuis la gare d'Ankara jusqu'à celle de Kars. Selon les médias turcs, l'Eastern Express est de plus en plus populaire, que ce soit auprès des étudiants, des touristes et des influenceurs. Certains appellent donc à la prudence pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus à l'avenir.





Si l'étudiant a survécu, il est toutefois gravement blessé.