Une centaine de migrants sauvés par le bateau allemand Sea Watch en Méditerranée

Naufrage de migrants dans la Manche : une plainte pour "homicide involontaire" déposée

L'association d'aide aux exilés Utopia 56 a annoncé lundi avoir porté plainte pour "homicide involontaire" et "omission de porter secours" contre le préfet maritime de la Manche et deux responsables des secours français et britannique après le naufrage ayant coûté la vie à 27 migrants fin novembre.