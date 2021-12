Accueil International Europe Pilier des droits de l'homme en Russie, l'ONG Memorial International est liquidée par la justice La justice assène deux coups de massue sur les droits de l'homme et défense de la mémoire historique en Russie. Après avoir condamné l'historien du goulag Iouri Dmitriev à 15 ans de détention lundi, elle ordonne la dissolution de la célèbre ONG cofondée par le prix Nobel de la paix Andreï Sakharov. Des soutiens de Memorial International devant la Cour suprême le 28 décembre 2021 à Moscou. ©AFP Sabine Verhest Journaliste



Sale temps pour les droits de l'homme et la mémoire historique en Russie. Memorial International, l'une des organisations de la société civile les plus anciennes et les plus importantes...