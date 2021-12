L'énorme désillusion post-Brexit des Britanniques: les chaînes d’approvisionnement de plus en plus fragiles

Plus de six Britanniques sur dix jugent négativement le Brexit

Plus de six Britanniques sur dix jugent négativement le Brexit, ou trouvent que la sortie de leur pays de l'Union européenne a eu des conséquences plus négatives que celles attendues, selon un sondage Opinium mené pour le journal The Observer auprès de 1.900 Britanniques. Seuls 14% des sondés estiment que leur pays s'en sort mieux maintenant qu'il est hors de l'UE.