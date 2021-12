L'Europe connait son pire épisode de grippe aviaire, selon des chercheurs allemands

De nouveaux cas sont détectés chaque jour et les oiseaux sauvages ne sont pas les seuls à être touchés, selon l'institut. "Nous connaissons actuellement la plus forte épidémie de grippe aviaire de tous les temps en Allemagne et en Europe", a déclaré le FLI à l'agence de presse allemande dpa, ajoutant ne pas encore pouvoir prévoir de fin à l'épidémie. "Les pays touchés vont de la Finlande aux îles Féroé à l'Irlande, de la Russie au Portugal."

Des cas ont également été découverts au Canada, en Inde et en Asie de l'Est.

En Allemagne, 394 infections ont été enregistrées chez des oiseaux sauvages (canards, oies, cygnes et mouettes) entre le début du mois d'octobre et le 29 décembre.

Au cours de la même période, dans toute l'Europe, les données du FLI ont fait état de 675 infections chez les oiseaux sauvages et de 534 infections dans les élevages.

Des cas supplémentaires ont également été enregistrés chez les mammifères cette année, comme chez les renards roux aux Pays-Bas et en Finlande, les phoques gris en Suède, les phoques communs en Allemagne et les loutres en Finlande.