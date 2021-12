Un soldat d'Elizabeth II écrase un enfant sur son passage: la vidéo qui fait scandale

Impassible, ombrageux et complètement dévolus à leur mission. Les soldats de Sa Majesté ne sont pas connus pour leur tact. Mais l'un d'eux est allé trop loin lors d'une patrouille à la Tour de Londres et a quelque peu choqué une partie des Britanniques. C'est une vidéo diffusée en masse sur les réseaux sociaux qui a alimenté les débats.

On y voit un garde Coldstream, régiment d'infanterie chargé de protéger les palais royaux, emporter un enfant un peu trop curieux sur son passage. Déterminé, le soldat s'est contenté d'avancer, écrasant le bambin avant de l'enjamber d'un pas sûr. La séquence a été vue près de 4 millions de fois sur la plateforme TikTok et a suscité de nombreux commentaires. "Après l'incident, le soldat s'est enquis de l'enfant et on lui a assuré que tout allait bien", a affirmé un porte-parole de l'armée pour dégoupiller la situation. Plus de peur que de mal ?