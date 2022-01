Comment Emmanuel Macron compte utiliser la présidence de l'Europe comme tremplin vers sa réélection

Nouvelles mesures en France : plusieurs artistes français répliquent en annonçant leur candidature à la Présidentielle

Lundi soir, Jean Castex a annoncé qu'une jauge de 2.000 en intérieur et 5.000 personnes en extérieur pour des événements allait être instaurée en France. Les concerts ne peuvent également plus se donner debout et la jauge devra être respectée... sauf pour les meetings politiques qui seraient "protégés par le droit constitutionnel". Plusieurs artistes ont montré leur mécontentement avec humour sur les réseaux sociaux.