Une rave party interdite rassemble 1.500 personnes le soir du réveillon en France

"Un important dispositif de gendarmerie est en place afin de sécuriser les abords du site et les axes de circulation. Un périmètre de sécurité a été installé et des contrôles alcoolémie et stupéfiants sont en cours", a-t-elle précisé dans un communiqué.

L’opération est appuyée par le déploiement d’un hélicoptère et des déviations locales ont été mises en place près du site de la manifestation.

"Par arrêté, le préfet a interdit ce type de rassemblement festif musical non déclaré qu'il condamne fermement", a ajouté la préfecture, soulignant que le rassemblement devait "prendre fin" et qu'un "suivi sanitaire" était assuré sur place en lien avec l'agence régionale de santé et les services de secours.

Piloté par les pompiers, un poste médical avancé a été ouvert pour assurer ce suivi, qui est également soutenu par l’aide de 30 bénévoles de la Croix-Rouge, selon la même source.

Environ 500 véhicules étaient encore garés samedi aux abords du site industriel, vers lequel les fêtards du Nouvel An avaient convergé la veille en début de soirée après s’être retrouvés à Migennes, à moins d’une vingtaine de kilomètres des lieux.

Le procureur de la République d’Auxerre a ouvert une enquête "pour organisation illicite d’un rassemblement festif à caractère musical", a conclu la préfecture.