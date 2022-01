Accueil International Europe Espionnage, coupures, convoitises : vers une "guerre" des câbles internet ? Un dossier de notre série "C'est pour demain". ©Shutterstock Jessica Flament Journaliste web

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nous permettait d'accéder à des sites internet du monde entier? On a souvent l'impression que tout se fait "comme par magie". Pourtant, il y a bel et bien des infrastructures physiques qui permettent ces communications. Et, contrairement à ce que beaucoup pensent, les données mondiales ne transitent pas par des satellites....