La Hongrie aura une femme, fidèle d'Orban, pour Présidente Katalin Novak est la candidate adoubée par le Premier ministre pour la présidence de la République. ©AFP Corentin Léotard, correspondant à Budapest

Katalin Novak va inscrire son nom à la présidence de la Troisième République de Hongrie, à la suite du résistant antifasciste et antibolchévique Arpad Göncz, des juristes Ferenc Madl et Laszlo Solyom, du double champion olympique d’escrime Pal Schmitt et du juriste et cofondateur du Fidesz Janos Ader. Autant de noms inconnus hors de Hongrie, où le Président joue...