Boris Johnson ne se serait pas mis en quarantaine après un contact à haut risque

Même après le début de l'année, le Premier ministre britannique Boris Johnson continue d'être hanté par des soupçons d'infraction aux règles sanitaires. Selon le journal The Mirror, Johnson ne se serait pas mis en quarantaine après un contact à haut risque lors de l'enregistrement de son discours du Nouvel An, fin 2020.

Au moment des faits, il se trouvait à moins de deux mètres d'un caméraman qui ne portait pas de masque buccal et qui a été testé positif au COVID-19. Selon les règles en vigueur à l'époque, un contact à haut risque devait alors être soumis à une quarantaine de dix jours, ce que Johnson n'aurait pas fait. Un porte-parole du gouvernement britannique a nié que le contact ait été aussi étroit et a ajouté qu'il avait également duré moins de 15 minutes, ce qui explique pourquoi Johnson n'a pas été mis en quarantaine. Cependant, selon le Mirror, des photos du compte officiel de Downing Street sur le réseau de photos Flickr suggèrent un contact plus long et plus étroit. Ces dernières semaines, de multiples révélations du Mirror et d'autres médias britanniques ont acculé Johnson. Par exemple, pendant le strict lockdown du pays à la fin des années 2020, plusieurs fêtes de Noël auraient eu lieu à Downing Street.