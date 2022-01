Allemagne, Irlande, Italie: ces pays européens qui ont décidé d'imposer le pass vaccinal

Le débat qui fait rage en France sur le pass vaccinal a déjà été tranché dans plusieurs autres États européens. Passage en revue des décisions prises dans huit pays du Vieux Continent…

Allemagne

Dans ce pays fédéral, ce sont les Länder qui peuvent imposer l’obligation du pass vaccinal. Ainsi, localement, les rassemblements en intérieur, l’accès aux restaurants, aux lieux culturels sont réservés aux vaccinés ou guéris dès que le seuil d’hospitalisation dépasse 3 malades pour 100 000 habitants.

Autriche

Le gouvernement autrichien avait décidé d'agir dès le mois de novembre. Face à une explosion des contaminations liée au variant Delta, Vienne avait d'abord imposé un confinement aux seuls non-vaccinés jusqu'au 12 décembre. Passé cette date, le déconfinement s'est uniquement effectué pour les personnes au schéma vaccinal complet. De plus, un justificatif 2G est demandé pour certains lieux, pour lesquels un test négatif est également nécessaire. On parle ainsi de régime "2G", "2G +", les "G" faisant référence aux termes allemands geimpft, getestet, genesen (vacciné, testé, rétabli).

Estonie et Lettonie

En Lettonie, les commerces non essentiels ainsi que les établissements culturels et sportifs sont interdits aux personnes qui ne peuvent présenter un schéma vaccinal complet ou une preuve de rétablissement de la maladie.

En Estonie, c’est l’accès aux lieux culturels, sportifs ainsi qu’aux bars et restaurants qui leur est interdit.

Irlande

En Irlande, une preuve de vaccination ou de guérison est nécessaire pour accéder à plusieurs lieux, dont les cafés, les bars et les restaurants ainsi que les cinémas et théâtres.

Italie

Le gouvernement italien a fait voter le 29 décembre l’obligation de présenter un pass vaccinal dans les transports, les hôtels, sur les terrasses de restaurants, dans les foires et congrès ainsi que dans les piscines et salles de gym. La mesure sera effective le 10 janvier.

République tchèque

Là, c’est depuis le 18 novembre qu’un pass vaccinal est imposé. À Prague, pour les restaurants, cafés, bars, clubs, théâtres, salles de spectacle et cinémas, une preuve de vaccination ou de guérison du Covid-19 depuis moins de 6 mois est demandée. Les tests antigéniques et PCR ne sont plus reconnus, sauf cas exceptionnels, par exemple pour les moins de 18 ans ou les personnes ne pouvant être vaccinées pour raisons médicales.