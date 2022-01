Attentats à Paris : la défense d'Abdeslam demande une nouvelle contre-expertise sur son état de santé

Salah Abdeslam a été testé positif au coronavirus fin décembre. Des experts ont depuis jugé que son état était suffisamment bon pour qu'il assiste à l'audience. La première expertise stipulait que l'accusé pouvait comparaître selon un horaire adapté les deux premiers jours si son test PCR se révélait négatif. Salah Abdeslam a ensuite fourni un nouveau test positif mais les experts l'ont tout de même déclaré "apte" à comparaître. Ce volte-face "discrédite les experts", a estimé la défense, citée par BFMTV.

La défense considère en outre que les audiences devraient être suspendues jusqu'à ce qu'une nouvelle expertise soit menée, étant donné que Salah Abdeslam ressent encore une "forte fatigue" et fait face à "des difficultés respiratoires et une toux" liées au Covid-19. Une suspension devrait contrer le risque de propagation du virus parmi les accusés et les policiers qui les encadrent dans le box, ajoute-t-elle.

Le procès des attentats du 13-Novembre a repris jeudi à 12h55. L'audience avait initialement été reportée au jeudi 13 janvier mais les nouvelles règles françaises concernant les quarantaines avaient réduit d'une semaine ce report.

Dans leur rapport, les experts ont confirmé jeudi qu'Abdeslam était en mesure d'assister à l'audience devant la cour d'assises. Treize jours après que les symptômes sont apparus, la quarantaine peut être levée, ont-ils justifié, précisant qu'aucune mesure sanitaire spécifique n'était désormais nécessaire.

Les parties civiles sont, elles, partagées. Certaines craignent qu'une suspension n'entame le temps de plaidoiries qui leur sera accordé ; d'autres redoutent des contaminations en cascade dans le box des accusés.

L'audience de ce jeudi a été interrompue une première fois peu après avoir débuté alors que l'accusé Osama Krayem, qui devait prendre la parole, refusait de comparaître, qualifiant le procès d'"illusion".