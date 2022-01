Un médecin retrouve une affiche d'une campagne de vaccination obligatoire datant de 1905 : "Le ton n’était pas le même qu’aujourd’hui"

Pour convaincre les réfractaires, Paul Recours, un collectionneur, bibliophile et médecin marseillais, a décidé de diffuser une affiche rarissime, imposant le vaccin contre la variole à tous les Français au début du siècle dernier. Un rappel historique et primordial selon lui.

L'affiche en question était placardée sur les murs de la mairie d'Albanne en Savoie et date de 1905, confie Paul Recours à France 3.



On peut y lire en majuscule et en gras un "avis important" adressé à la population : "vaccinations et revaccinations obligatoires". Une campagne de vaccination contre la variole imposée à tous les Français en 1905, enfants inclus dès l’âge de 3 mois.

"Le ton n'était pas le même qu'aujourd'hui" constate le médecin. "Toute personne qui, sans raison valable refuserait la vaccination, s'exposerait à une contravention allant jusqu'à 1000 francs" précise le texte. "On ne saurait trop engager les habitants à profiter de l'occasion qui leur est ainsi offerte de renouveler l'effet salutaire du vaccin contre la variole", précisaient les autorités à l'époque.

Médecin depuis 45 ans à Marseille, Paul Recours a décidé de diffuser cette affiche pour "faire prendre conscience aux anti-vaccins que l'histoire est un éternel recommencement, que le contexte n'est pas fondamentalement différent. Je veux montrer que les mesures prises depuis le début de la crise du Covid ne sont aucunement une escalade dans les atteintes aux libertés".

©Paul Recours