Ces jeunes Britanniques font des économies en logeant à l'hôtel plutôt que dans un logement étudiant

Tigerlily Taylor, 20 ans, a partagé sur TikTok son astuce pour faire des économies en tant qu'étudiante. La jeune femme, qui fréquente l'Université de Northampton (Angleterre), a expliqué qu'elle logeait à l'hôtel plutôt que dans une résidence étudiante. Aussitôt, son post est devenu viral : plusieurs jeunes ont commenté en disant qu'ils faisaient la même chose.

Si cela peut paraître étonnant, c'est en réalité lié à la pandémie. Depuis la crise sanitaire, les étudiants du Royaume-Uni ne doivent plus forcément aller sur le campus tous les jours. Tigerlily, par exemple, ne doit s'y rendre que trois fois par semaine, le reste étant à distance. Alors, pour dépenser moins, elle préfère louer une chambre d'hôtel les jours où elle en a besoin que de se payer un logement étudiant dans lequel elle ne serait pas vraiment obligée d'aller.

Inspiré par cette histoire, MoneySuperMarket, un comparatif en ligne cité par Wales Online, a analysé le prix moyen des logements étudiants et le prix moyen d'une petite chambre d'hôtel dans la même ville du Royaume-Uni. Ils en sont venus à la conclusion que si un étudiant ne comptait passer que deux nuits en moyenne sur le campus, il était plus intéressant pour lui de prendre un hôtel plutôt qu'un logement étudiant. Selon leurs calculs, les économies possibles seraient encore plus élevées à Londres. Selon eux, dans la capitale, passer 4 nuits dans un petit hôtel reviendrait moins cher que de louer un logement étudiant.