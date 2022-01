Un navire de guerre britannique et un sous-marin russe se percutent dans l'Atlantique Nord

Que s'est-il passé entre un bateau britannique (le HMS Northumberland) et un sous-marin russe (hunter-killer)? Plusieurs médias anglais, dont le Mirror et le Sun, ont rapporté une collision entre les deux navires. Un incident qui ne serait pas arrivé depuis la guerre froide, selon le Mirror.

Le hunter-killer porte bien son nom car il a la capacité de transporter des torpilles nucléaires. Il a percuté un câble du HMS qui était relié à un sonar dans l'Atlantique Nord. Ce moment a été filmé par une équipe de tournage pour Channel 5.

Thom Hobbs, le commandant du bateau de la Royal Navy, a expliqué que le sous-marin était très proche. "Nous étions parallèles et s'ils étaient à la surface, nous aurions certainement vu des visages." A la suite de cet incident, le bateau anglais a été fortement touché. "Il était très abîmé et inutilisable", a déclaré une source au Sun. Le bateau avait pour mission de trouver des sous-marins russes à environ 200 miles au nord de l'Écosse. Mais l'équipage a annulé sa mission et est rentré au port pour des réparations après que le câble, aussi épais qu'un tuyau d'évacuation, ait été "traîné sur la coque du sous-marin".

Cette collision arrive également au moment où les tensions entre la Russie et l'Angleterre sont palpables. Notamment à cause de l'enquête en cours à propos d'un agent qui a été empoisonné au Novichok, un poison russe puissant, à Salisbury en 2018.

La véritable question est de savoir si la collision entre le bateau et le sous-marin était, ou non, volontaire? A ce stade, personne n'apporte encore des réponses.