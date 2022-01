Accueil International Europe Levée de rideau à Genève d’un premier round diplomatique entre Américains et Russes Une semaine folle s’annonce sur le plan diplomatique, qui concerne l’Ukraine et la sécurité européenne. ©Shutterstock Christophe Lamfalussy Journaliste



Direction la Suisse, et plus précisément Genève, où a débuté dimanche soir un rendez-vous crucial entre Américains et Russes sur l’Ukraine et, de façon plus large, sur la sécurité européenne. La vice-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman et son homologue russe Sergueï Riabkov ont, lors d’un...