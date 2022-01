Accueil International Europe "Une situation inflammable où les enjeux sont très élevés": Russie et Etats-Unis ont entamé les pourparlers sur la sécurité Wendy Sherman et Sergueï Riabkov ont entamé des pourparlers sur la sécurité lundi à Genève. ©AFP Sabine Verhest Journaliste



Wendy Sherman d'un côté, Sergueï Riabkov de l'autre : les négociateurs américain et russe, tous deux vice-ministres des Affaires étrangères, se sont retrouvés lundi à Genève pour discuter de l'architecture sécuritaire européenne que Moscou entend redessiner à son avantage. "Nous avons eu une discussion franche et directe", a rapporté la première à la presse, à l'issue de la journée. "Nous sommes ouverts à une discussion" sur l'ampleur et la portée des exercices militaires "sur une base de réciprocité". "Mais nous...