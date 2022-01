Un enterrement nazi choque l'Italie

Une vidéo filmée sur le parvis de l'église Santa Lucia à Rome a choqué l'Italie. Les funérailles d'Alessia Augello, une militante du groupe néofasciste Forza Nuova, y avaient lieu ce lundi 10 janvier. Pendant la procession, le drapeau nazi a été déployé sur le cercueil de la défunte. La vidéo a été publiée sur le site d'actualité italien Open.

Vincenzo Nardulli, l'un des chefs du groupe néofasciste, était également présent, relève La Repubblica. Juste avant de recouvrir le cercueil du drapeau à croix gammée, un homme crie "Camarade Alessia Augello", ce à quoi tous répondent en chœur: "Presente!" (Présent!), en faisant un salut romain. Il s'agit du rituel funéraire de l'appel des "camarades" néofascistes italiens, lors d'hommage à des militants décédés. Des saluts hitlériens ont également été aperçus.

Deux prêtres ont fait part de leur indignation dans la presse: "Nous avons prié et réconforté les proches et amis (...) malheureusement pour ce qui a été constaté à l'extérieur de l'église à la fin de la célébration, c'est arrivé sans aucune autorisation de la part du curé, ni du prêtre célébrant, tous deux ignorant ce qu'il allait se passer. Nous exprimons notre profonde tristesse, déception", poursuivent les prêtres, rappelant que les gestes et symboles utilisés par ces militants sont issus d'idéologies "extrémistes éloignées du message évangélique du Christ".

Le diocèse romain a dénoncé une "instrumentalisation idéologique grave". Une enquête est ouverte.