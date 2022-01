Un étudiant ingénieur gagne un prix pour son invention: "J'ai toujours voulu faire de l'ingénierie humanitaire"

Un étudiant ingénieur de l'Université de Coventry (Angleterre) a récemment gagné un prix pour avoir créé une machine à laver low tech accessible aux plus démunis. L'homme de 20 ans a expliqué au Manufacturer avoir toujours voulu faire de "l'ingénierie humanitaire et durable".

Le but du concours de DesignSpark appelé "Washing Machine Project" était de créer une machine à laver adaptée à un public ayant un accès limité à l'eau et à l'électricité. Généralement, dans les pays pauvres, ce type de public fait la lessive à la main, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Le but de l'initiative était donc de leur apporter un objet qui leur ferait gagner du temps et qu'ils pourraient utiliser malgré les contraintes auxquelles ils font face.

En résumé, la machine à laver de l'étudiant récupère l'eau de la lessive, et la filtre afin de lui permettre d'être réutilisée, pour la cuisson par exemple. Un beau gain de temps et une belle économie d'eau.

En plus d'obtenir un prix, l'étudiant a gagné une bourse de 1.200 euros. Ce dernier compte bien se servir de cet argent pour développer à fond son projet et créer le premier prototype. Il sera aidé tout au long de son parcours par son université.