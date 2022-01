Allemagne: une centaine de perquisitions concernant des faux certificats de vaccination

Un médecin est soupçonné d'avoir pratiqué de fausses injections et délivré des certificats alors que les bénéficiaires n'étaient pas vaccinés. Plus de 200 agents ont été mobilisés pour cette opération visant des citoyens qui auraient sciemment recherché ce médecin pour obtenir un faux certificat. Les perquisitions se sont notamment conclues par la saisie de ces certificats mais aussi de téléphones portables. Les fraudeurs présumés ont en outre dû livrer un échantillon de sang afin de déterminer s'ils étaient ou non vaccinés.

Le médecin s'est entre-temps vu retirer sa licence.