France: l'obligation du port du masque en extérieur à Paris suspendue par la justice

"Macron, on t'emmerde !" : Mobilisation des anti-pass en très net rebond en France avec plus de 100.000 manifestants ce samedi

"Macron, on t'emmerde !": quelques jours après les déclarations fracassantes d'Emmanuel Macron, décidé à "emmerder" les non vaccinés, ces derniers et les opposants au pass vaccinal ont battu le pavé dans plusieurs villes de France, renouant avec des mobilisations d'ampleur.