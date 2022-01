Accueil International Europe Le dialogue entre Russes et Occidentaux bloque: "Il est impératif que nous trouvions un moyen d’enrayer l’escalade" L’OSCE insiste sur "l’urgence" à désamorcer la crise ukrainienne. ©BELGA / AFP S.Vt. et M.U.

Les efforts diplomatiques déployés cette semaine pour désamorcer les tensions entre Russes et Occidentaux n'ont débouché sur aucune avancée, si ce n'est celle d'avoir pu se parler. "Il est impératif que nous trouvions un moyen - par le biais de la diplomatie - d'enrayer l'escalade et de commencer à rebâtir la confiance, la transparence et la coopération",...