Ukraine: Washington "prêt" au dialogue avec Moscou mais aussi à une "réponse ferme" en cas d'agression

"Nous allons maintenant réfléchir et nous consulter avec nos alliés et partenaires sur ce que nous allons faire", a affirmé le conseiller pour la sécurité nationale Jake Sullivan devant la presse à la Maison Blanche. Selon le renseignement américain, les Russes n'ont pas encore "pris une décision définitive" sur une éventuelle invasion du pays voisin.

"Nous sommes prêts à tous les scénarios. Nous sommes prêts à faire des progrès à la table des négociations" et "nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour défendre nos alliés, soutenir nos partenaires, et apporter une réponse ferme à toute agression", a-t-il ajouté.

"Nous continuons à nous coordonner intensément avec nos partenaires sur les mesures économiques sévères en réponse à toute invasion russe ultérieure de l'Ukraine", a-t-il prévenu.

Interrogé sur l'unité entre Etats-Unis et Europe sur d'éventuelles sanctions, il a affiché sa "confiance".

Cela ne signifie pas forcément que les deux rives de l'Atlantique "auront précisément la même liste jusque dans les détails", mais "je suis confiant" dans le fait qu'Américains et Européens pourront "agir à l'unisson dans la mise en oeuvre de mesures économiques sévères", a insisté Jake Sullivan.