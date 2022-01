Un étudiant au conservatoire intervient en plein spectacle pour accompagner la soprano Lisette Oropesa

Depuis le début de la semaine, une vidéo tournée dans la salle de concert de Parme (Italie) fait beaucoup parler d'elle. Dans la vidéo en question, on peut voir la soprano Lisette Oropesa interpréter seule l'Aria de la Traviata, Sempre Libera lors de son rappel. Or, comme l'explique France Info, cette chanson est censée accueillir deux voix : un homme et une femme.

Intrigué par le fait que la chanteuse américano-cubaine soit seule sur scène, un étudiant chinois, qui étudie l'opéra en Italie, a jugé bon d'intervenir et d'interpréter la partie du ténor. On peut donc voir la chanteuse, très surprise, chercher du regard d'où vient la voix qu'elle entend. Lorsqu'elle en trouve l'origine, elle adresse un "merci" au jeune garçon et, ensemble, ils terminent le morceau.

Après le récital, l'étudiant en question s'est présenté devant la loge de la chanteuse pour s'excuser de s'être immiscé dans le morceau. Mais la jeune femme a bien pris son audace puisqu'ils ont fini par faire une photo ensemble.

Si la scène s'est en réalité déroulée en octobre 2021, la publication de la vidéo en début de semaine a rapidement fait le tour du monde et attendri les internautes. Lorsque la Chine a découvert la vidéo, elle n'a pas hésité à faire de l'étudiant, Liu Jianwei, un véritable "héros de la nation".