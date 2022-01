La diffusion de "The Voice of Holland" a été suspendue suite à un rapport faisant état de comportements sexuels inappropriés et d'abus de pouvoir. Le chef d'orchestre de l'émission a d'ailleurs démissionné.

L'émission "The Voice" interrompue aux Pays-Bas après des accusations de comportements sexuels déviants et d'abus de pouvoir

La chaîne néerlandaise RTL a suspendu la diffusion de l'émission "The Voice of Holland" aux Pays-Bas. La production du concours télévisé de chant, ITV, a en effet reçu un rapport faisant état de possibles inconduites sexuelles et d'abus de pouvoir. "Sur la base de ces allégations, le producteur ITV a été contacté et il a été mutuellement convenu qu'ITV allait immédiatement lancer une enquête minutieuse et indépendante", a déclaré RTL dans un communiqué. "The Voice of Holland" reprendra (peut-être) lorsque "plus de clarté" sera faite sur l'affaire.

L'enquête sur ces faits a démarré en été, quand le créateur du média digital BOOS, Tim Hofman, a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver "des personnes qui ont travaillé ou participé à un concours de talents aux Pays-Bas et qui ont vécu, vu ou entendu des choses qui ne sont pas acceptables". BOOS avait en effet reçu des témoignages sur le sujet, et cherchait à mener l'enquête. Après avoir rassemblé de nouvelles déclarations sur des comportements inappropriés dans "The Voice of Holland", l'équipe a donc envoyé un rapport à ITV.

RTL, qui n'avait pas connaissances de telles allégations, a qualifié les informations de BOOS de "très graves et choquantes". "Nous prenons cela très au sérieux. Les participants, les employés, tout le monde doit pouvoir travailler en toute sécurité. Il n'y a pas de place pour l'interprétation ici. La priorité est maintenant de mettre les faits sur la table", a commenté la chaîne.

Un juré et un musicien concerné

Les noms des personnes accusées de "comportement sexuellement transgressif" n'ont pas été révélés officiellement, mais depuis la suspension de l'émission, deux personnes sont sorties du silence. Ali B., membre du jury de "The Voice of Holland" a confié au Telegraaf qu'il était visé par une plainte. "C'est une accusation sur quelque chose qui se serait passé il y a longtemps, mais ce n'est pas vrai", a répliqué le rappeur néerlandais, qui se dit "100% innocent". Par contre, Jeroen Rietbergen, le chef d'orchestre du programme de chant, a annoncé sa démission avec effet immédiat suite à la parution du rapport. Le musicien a admis les accusations, reconnu les faits et émis des regrets.