Accueil International Europe Tristane Banon, paix aux hommes (et aux femmes) de bonne volonté L’essayiste et journaliste, qui avait porté plainte contre DSK voici dix ans, s’élève contre la "guerre des sexes" et le "tout-victimaire" des féministes radicales. ©BELGAIMAGE Virginie Bloch-Lainé © Libération

Un tatouage encercle son poignet gauche. Plus mince que cette attache, ce n’est pas possible. Ce qui est écrit est devenu illisible. D’ailleurs était-ce des mots ? On dirait de la dentelle posée sur un corps de porcelaine. Est-ce un événement malheureux qui...