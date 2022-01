Accueil International Europe Alexeï Navalny, "taulard" de Poutine depuis un an Alexeï Navalny est rentré d'Allemagne il y a un an, pour se faire arrêter dès son arrivée à Moscou. Il avait été soigné à Berlin après avoir été empoisonné. Depuis, il a été condamné, ses partisans ont été pourchassés et ses organisations étouffées. ©AP Sabine Verhest Journaliste



Un an. Un an qu’Alexeï Navalny, après avoir été soigné de son empoisonnement en Allemagne, a décidé de se jeter dans la gueule du loup, en prenant un vol pour Moscou le 17 janvier 2021. Un an qu’il est privé de liberté, relégué dans une colonie pénitentiaire de sinistre réputation. Le quadragénaire était probablement la dernière personne...