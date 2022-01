Danemark: des fuites compromettantes dans les services secrets

Possible espionnage d'opposants en Pologne: Tusk dénonce une "crise pour la démocratie"

Le chef de file de l'opposition polonaise, Donald Tusk, a dénoncé mardi "la plus grande et plus profonde crise pour la démocratie" dans ce pays depuis la fin du communisme, après les informations selon lesquelles le gouvernement espionnait ses opposants.