La Réunion: fin de l'éruption du Piton de la Fournaise

Lundi dans la matinée, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) avait annoncé l'"arrêt de l'éruption (...) suite à l'arrêt brutal du trémor (arrivée du magma à proximité de la surface, NDLR)".

À ce stade, les volcanologues n'écartent aucune hypothèse y compris celle d'"une reprise de l'activité", indique-t-on de même source.

Le phénomène éruptif, débuté le 22 décembre, a eu lieu dans l'enclos, la caldera centrale du volcan. La zone est totalement inhabitée.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Il s'est réveillé deux fois en 2021: en avril (six semaines) puis en décembre (trois semaines et demie).

Ses éruptions sont qualifiées d'effusives ou de type hawaïen. La lave s'écoule en majeure partie sur la surface du volcan, à la différence des éruptions explosives qui crachent des nuages de cendres haut dans le ciel.