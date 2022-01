La Commission veut renforcer les liens et la mobilité entre universités européennes

Accroître le nombre des "universités européennes", avancer dans la création d'un diplôme européen commun, développer la carte d'étudiant européenne: la Commission a présenté mardi sa stratégie pour renforcer les coopérations dans l'enseignement supérieur, appelé à aider à façonner une Union européenne plus verte, plus inclusive et plus numérique, ainsi qu'une économie plus durable et résiliente.