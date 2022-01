Accueil International Europe Le Parlement européen continue de prendre ses marques : "Les gouvernements nationaux ont beaucoup trop de pouvoir" ©ABACAPRESS Olivier le Bussy, à Strasbourg

Roberta Metsola prend la tête d'un Parlement européen qui a traversé une première moitié de législature pour le moins mouvementée. Il a intégré 60 % de nouveaux députés à l'issue des élections de 2019, qui ont dû prendre leurs marques. Élections dont les résultats ont également signé la fin de la domination qu'exerçaient ensemble les conservateurs du PPE et le groupe des socialistes et démocrates (S&D), qui ne détiennent plus, ensemble, une majorité de sièges. Les groupes favorables à l'intégration européenne ont eux-mêmes sabordé le système de Spitzenkandidaten (vraies-fausses têtes de listes des partis européens pour la présidence de la Commission) en adoubant l'Allemande Ursula von der Leyen alors qu'elle avait été tirée du chapeau des chefs d'État et de gouvernement. En revanche, le Parlement européen a tenu bon pour que plusieurs de ses demandes de longue date soient incluses dans l'accord sur le budget européen 2021-2027 et le plan de relance, conclu avec les États membres....