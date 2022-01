Ukraine : l'Otan invite la Russie à de nouvelles discussions

"Aujourd'hui, j'ai invité la Russie et tous les alliés de l'Otan à participer à une série de réunions du Conseil Otan-Russie dans un avenir proche", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Berlin avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Ces discussions auront pour but de "répondre à nos préoccupations, mais aussi d'écouter les préoccupations de la Russie" et "de trouver une voie à suivre pour empêcher toute attaque militaire contre l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Une précédente réunion, la semaine dernière, du conseil Otan-Russie, instance de dialogue et de consultation, s'était soldée par un constat de profondes divergences entre les Alliés et Moscou sur la sécurité en Europe.

Jens Stoltenberg avait dit que l'Otan était prête à poursuivre le dialogue.

"Nous envoyons un message très clair à la Russie: si elle décide une fois de plus d'utiliser la force contre l'Ukraine, elle devra en payer le prix fort avec des sanctions économiques, financières et politiques", a-t-il averti à Berlin, réitérant "le soutien des alliés de l'Otan" à l'Ukraine.

Il a rappelé que l'Alliance atlantique avait mis en oeuvre "le plus grand renforcement ou la plus grande défense collective depuis une génération, avec une présence accrue de l'Otan dans la partie orientale de l'alliance", ce dont s'inquiète la Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a ainsi de nouveau réclamé mardi des réponses des Occidentaux aux revendications de Moscou sur le non-élargissement de l'Otan. Il y voit un préalable à la reprise de négociations sur cette crise géopolitique qui menace de dégénérer en conflit en Ukraine.

Jens Stoltenberg et Olaf Scholz ont tous deux demandé à ce que la Russie entame le retrait de dizaines de milliers de troupes russes déployées à la frontière avec l'Ukraine, une demande rejeté dans la matinée par Moscou.

La Russie se présente comme la victime des ambitions de l'Otan en Europe de l'Est, et juge qu'une désescalade n'est possible que si les Occidentaux signent des traités bannissant tout élargissement futur de l'Otan, en particulier à l'Ukraine et à la Géorgie.

Elle réclame aussi que les Américains et leurs alliés renoncent à mener des manoeuvres et déploiements militaires en Europe de l'Est, des revendications qualifiées d'inacceptables par les Occidentaux.