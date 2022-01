Le quotidien Ouest-France rapporte l'histoire cocasse d'un étudiant qui s'est retrouvé à voyager en solitaire dans un avion lors d'un vol entre le Royaume-Uni et la Floride.

Un étudiant se retrouve seul à bord lors d'un vol transatlantique: "Littéralement, le vol le plus confortable de ma vie"

Sur le réseau social Tik Tok, Kai Forsyth, un étudiant britannique, raconte la drôle d'aventure qui lui est arrivée la semaine dernière.

Alors qu'il devait se rendre à Orlando, en Floride, depuis le Royaume-Uni avec la compagnie aérienne British Airways, le jeune homme a été surpris de découvrir qu'il était le seul et unique passager de ce vol.

Il explique ainsi avoir fait connaissance avec les stewards et les hôtesses de l'air. Ces derniers lui ont d'ailleurs offert des boissons et la nourriture qu'il désirait: "Littéralement, le vol le plus confortable de ma vie", commente-t-il.

Si l'histoire peut prêter à sourire, elle pose cependant des questions en termes d'empreinte carbone et du respect de l'environnement. Un tel appareil, un Boeing 777, peut normalement accueillir jusqu'à 400 passagers. Selon Ouest-France, ce vol aurait ainsi produit plus de 1.681 tonnes de CO2, d'après le calculateur d’empreinte carbone Atmosfair.